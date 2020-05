Riprendono i lavori di Publiacqua in via Rimaggio e via Monti

SESTO FIORENTINO – Riprendono i lavori realizzati da Publiacqua in via di Rimaggio e via Monti. Dopo l’interruzione di questi mesi, a partire dalla prossima settimana si provvederà alla riasfaltatura delle strade e il rifacimento della segnaletica orizzantale, concludendo definitivamente due interventi di particolare complessità.

In via Monti i lavori inizieranno lunedì 11 maggio e si concluderanno il giorno successivo; per tutto il periodo interessato sarà istituito il divieto di sosta e transito 0-24; il divieto di sosta sarà istituito anche tra i civici 19 e 57 di via Alfieri.

In via di Rimaggio gli interventi si protrarranno da martedì 12 maggio a lunedì 18 maggio; nel tratto compreso tra il civico 229 e viale Ariosto saranno istituiti i divieti di sosta e circolazione 0-24.

In via Monti l’intervento che a concludersi ha permesso la rimozione dell’intera vecchia tubazione DN 125 in cemento amianto con una nuova condotta in ghisa DN 150. Si è provveduto contestualmente al rifacimento di 14 allacciamenti.

In via di Rimaggio si sono posate due nuove tubazioni DN 400 e una nuova tubazione DN 100, con il rifacimento di un chilometro e mezzo di rete e di trenta nuovi allacciamenti.

L’investimento finale di tali lavori ammonta a circa 500mila euro.

“Dopo il blocco causato dall’emergenza epidemica, prendono avvio due importanti interventi che erano previsti per l’inizio di questa primavera – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Kalmeta – Con l’apertura di questi due cantieri, attesissima dai residenti, riparte, con tutte le misure di sicurezza per i lavoratori e i cittadini, il piano di miglioramento delle infrastrutture idriche attuato da Publiacqua in collaborazione con l’amministrazione comunale”.