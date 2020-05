Riprendono le attività di gioco dai tabaccai

CALENZANO – E’ revocata l’ordinanza (n.89/2020) che limitava, presso i tabaccai e gli altri esercizi commerciali la vendita di tutte le tipologie di gioco lecito. Per gli esercizi pubblici, compresi i tabaccai, rimane l’obbligo di osservare, anche in relazione alla vendita di prodotti da gioco “cartacei”, le disposizioni contenute nell’allegato 5 del DPCM 26/04/2020, con particolare riferimento al numero di persone che possono accedere all’esercizio, nonchè di garantire che gli avventori non stazionino nelle immediate vicinanze dell’esercizio successivamente all’acquisto del prodotto.