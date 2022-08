Ripristinata tutta la linea T1 della tramvia. La fermata Cascine chiusa fino a sabato alle 8

FIRENZE – La T1 è stata ripristinata sull’intera linea da Villa Costanza a Careggi. Il servizio è tornato regolare anche nel tratto tra le fermate Batoni e Leopoldo che era rimasto senza alimentazione elettrica a causa dei danni causati dal temporale di stamattina. In seguito all’ordinanza del Comune di Firenze, rimarrà non servita la fermata Cascine […]

FIRENZE – La T1 è stata ripristinata sull’intera linea da Villa Costanza a Careggi. Il servizio è tornato regolare anche nel tratto tra le fermate Batoni e Leopoldo che era rimasto senza alimentazione elettrica a causa dei danni causati dal temporale di stamattina. In seguito all’ordinanza del Comune di Firenze, rimarrà non servita la fermata Cascine fino a sabato 20 agosto alle 8, a causa della previsione di nuovi importanti fenomeni metereologici per la giornata di domani.

La T1 torna a circolare, dunque, sull’intera linea, che stamattina ha potuto viaggiare solo parzialmente a causa dei danni causati dal nubifragio. Il primo danneggiamento è avvenuto alle ore 11: un albero è crollato su un tram che si stava fermando alla fermata Cascine, e ha danneggiato il pantografo e la linea elettrica. I passeggeri sono stati evacuati e non risultano feriti. I tecnici di Gest si sono attivati immediatamente per spostare il mezzo danneggiato e per ripristinare la linea elettrica nel minor tempo possibile ma hanno dovuto aspettare che venisse effettuata la rimozione dell’albero.

Il secondo danneggiamento è avvenuto, sempre a causa del maltempo, in viale Strozzi in corrispondenza della fermata Strozzi-Fallaci, dove alcuni rami hanno colpito la linea elettrica danneggiandola. Dopo un iniziale blocco totale, la Linea T1 è stata riattivata nel giro di pochi minuti nel tratto tra Villa Costanza e Batoni, e nel tratto tra Leopoldo e Careggi. Invece per il tratto tra Batoni e Leopoldo, rimasto senza alimentazione elettrica, è stata attivata una navetta bus sostitutiva. Dopo sette ore la Linea T1 è ripristinata totalmente e il servizio è tornato regolare su tutta la linea.