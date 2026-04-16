Ripristinato il collegamento Internet in via Gramsci, era stato interrotto durante i lavori

SESTO FIORENTINO – È stata ripristinata la fibra in via Gramsci nel tratto verso viale Michelangelo. Il collegamento era stato danneggiato durante alcuni lavori sulla strada creando una serie di disagi per i residenti per le attività che si affacciano su quel tratto di strada. Disagio che è durato alcune settimane. Ierii i tecnici hanno […]

SESTO FIORENTINO – È stata ripristinata la fibra in via Gramsci nel tratto verso viale Michelangelo. Il collegamento era stato danneggiato durante alcuni lavori sulla strada creando una serie di disagi per i residenti per le attività che si affacciano su quel tratto di strada. Disagio che è durato alcune settimane. Ierii i tecnici hanno completato l’intervento, consentendo così il ritorno alla normalità per le utenze coinvolte, che erano rimaste senza connessione Internet. “Determinante – dicono i residenti – è stato l’intervento dell’Ufficio del Comune Settore Infrastrutture e Ambiente, Servizio Mobilità e Viabilità che ha seguito la problematica con attenzione, coordinando le attività necessarie per arrivare alla risoluzione del guasto. Nonostante le difficoltà tecniche riscontrate, in poche settimane si è riusciti a sbloccare una situazione che aveva creato notevoli disagi alla cittadinanza”.