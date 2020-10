Ripristino delle fontane a nicchia in piazza Michelacci: approvata una mozione di Uniti per Signa

SIGNA – Approvata all’unanimità, durante l’ultimo consiglio comunale, la mozione presentata da Uniti per Signa circa il ripristino delle fontane a nicchia in piazza Michelacci. “Nel 2013 – spiegano il capo gruppo Gianni Vinattieri e i consiglieri comunali Matteo Mannelli e Chiara Di Bella – furono stanziati circa 90.000 euro relativi al restyling piazza Michelacci, progetto in cui era presente anche l’intervento relativo alle fontane a nicchia. Tuttavia, il ripristino delle fontane fu momentaneamente sospeso, in attesa del parere della Sovrintendenza. Il decoro urbano è una delle tematiche maggiormente indicate da parte di tutte le forze politiche, in quanto definisce l’identità del Comune. E questa mozione è un primo passo verso una riflessione più profonda circa il decoro urbano del territorio signese. Auspichiamo un tavolo con tutte le forze politiche presenti, e non, in consiglio comunale al fine di progettare insieme una linea comune”.