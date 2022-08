Riqualificare e valorizzare tratti di via Livornese e via Pisana, accordo fra Università di Firenze e i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci

LASTRA A SIGNA -Un percorso condiviso per riqualificare e valorizzare alcuni tratti di via Livornese e via Pisana, arterie storiche e di cruciale importanza per i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci. E’ quello che hanno deciso di portare avanti le due amministrazioni comunali lavorando congiuntamente a un progetto “che da qui ai prossimi […]

LASTRA A SIGNA -Un percorso condiviso per riqualificare e valorizzare alcuni tratti di via Livornese e via Pisana, arterie storiche e di cruciale importanza per i Comuni di Lastra a Signa e Scandicci. E’ quello che hanno deciso di portare avanti le due amministrazioni comunali lavorando congiuntamente a un progetto “che da qui ai prossimi anni – si legge in una nota – avrà come obiettivo quello di elaborare strategie territoriali per mettere in risalto quanto già esiste di significativo, pregiato e ecologicamente compatibile con l’obiettivo di una migliore vivibilità e percorribilità dei due tracciati viari, dismettendo invece tutto ciò che va a contrapporsi a questa nuova idea di sviluppo”.

Per portare avanti il progetto, infatti, i due Comuni hanno deciso di effettuare un’analisi approfondita del contesto di riferimento e dello studio delle principali emergenze storico-insediative esistenti al fine di individuare ipotesi di interventi finalizzati al recupero di spazi per l’uso pubblico, progettati nell’interesse dei pedoni e dei ciclisti, con aree verdi e elementi di arredo che favoriscano le relazioni sociali, affidando tale studio all’Università di Firenze – Facoltà di Architettura, grazie a un accordo fra i due Comuni e quest’ultima. “L’obiettivo del progetto – ha detto il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – è quello di pensare a nuovo sviluppo futuro dell’ asse viario più importante per noi ossia via Livornese, riappropriandosi di questo snodo cruciale del territorio attraverso piccoli interventi e inserimenti che consentiranno una miglior e maggior abitabilità urbana della strada”.

L’accordo, recentemente approvato dalle giunte comunali di Lastra a Signa e Scandicci, è finalizzato all’analisi morfologica dei due tracciati viari, con le loro varianti, incroci, allargamenti, restringimenti, intersezioni complesse con particolare riferimento alle modificazioni territoriali e urbane dal secondo dopoguerra a oggi. Oggetto dell’accordo è anche l’individuazione di intersezioni, manufatti, borghi, architetture storicamente collegate alle due strade per valutarne le potenzialità e le opportune modalità di valorizzazione. Inoltre sarà effettuata una lettura dei tracciati attuali intesa come analisi puntuale delle nuove intersezioni e dei nuovi insediamenti, saranno acquisiti dati relativi al volume e alle caratteristiche del traffico e definite le linee guida e i criteri e modalità d’intervento nonché le opere da eseguire ai fini della riqualificazione.

Il termine dell’accordo con il Dipartimento di Architettura è stabilito nel 31 dicembre 2023 e per portare avanti la ricerca il Comune di Lastra a Signa investirà 12.000 euro mentre il Comune di Scandicci investirà 20.000 euro. Il responsabile scientifico dello studio è il professore di restauro Maurizio De Vita, coadiuvato dal professore di disegno Giorgio Verdiani e dal professore di urbanistica Francesco Alberti, tutti facenti capo al Dipartimento di Architettura.