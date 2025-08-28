Riqualificato lo spazio “0-3” di via Biancalani

SESTO FIORENTINO – È stato risistemato lo spazio di via Biancalani da tempo chiuso e che aveva ospitato lo “0-3”. L’edificio oltre alla riqualificazione interna ed esterna è diventato il primo edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) sul territorio comunale grazie ai lavori di efficientametno energetico. La riqualificazione è avvenuta grazie al Pnrr “Programma innovativo […]

SESTO FIORENTINO – È stato risistemato lo spazio di via Biancalani da tempo chiuso e che aveva ospitato lo “0-3”. L’edificio oltre alla riqualificazione interna ed esterna è diventato il primo edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building) sul territorio comunale grazie ai lavori di efficientametno energetico. La riqualificazione è avvenuta grazie al Pnrr “Programma innovativo della qualità dell’abitare”. L’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo con i futuri gestori, ha effettuato l’intervento con un investimento di circa 800mila euro il corpo di fabbrica principale, con una superficie di circa 360 mq e il giardino circostante sono stati completamente recuperati e ristrutturati; si è provveduto, inoltre, al completo rifacimento degli impianti, alla riorganizzazione degli spazi interni. Dalla metà di settembre la struttura ospiterà le attività del centro di socializzazione Felicittà, oggi in piazza della Chiesa, oltre ad altre realtà associative impegnate nel sociale e nell’educazione dei giovani.