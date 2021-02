Riqualificazione delle aree gioco, al via un piano di interventi del Comune su quattro giardini pubblici

LASTRA A SIGNA – E’ partito in questa settimana il programma di interventi di riqualificazione delle aree gioco che l’amministrazione comunale ha deciso di portare avanti in quattro giardini pubblici. Il primo spazio su cui sono già partiti i lavori è il parco della Rimembranza in piazza Andrei dove saranno installati un gioco combinato con […]

LASTRA A SIGNA – E’ partito in questa settimana il programma di interventi di riqualificazione delle aree gioco che l’amministrazione comunale ha deciso di portare avanti in quattro giardini pubblici. Il primo spazio su cui sono già partiti i lavori è il parco della Rimembranza in piazza Andrei dove saranno installati un gioco combinato con due torri, ponti, scivoli e arrampicata e un’altalena. Gli altri giardini oggetto dell’intervento sono piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina dove sarà messa in posa una piramide conica girevole e una funivia di una lunghezza di 20 metri interamente realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciata a polvere.

Le ulteriori due aree di intervento sono: Largo Saint Fons nella zona del palazzetto dello sport, dove sarà rimossa una delle due vecchie altalene e sostituita con una nuova in acciaio mentre nell’altra altalena presente nel parco sarà cambiato uno dei sedili. Si procederà inoltre alla riparazione del gioco combinato a quattro torri. L’ultima area verde attrezzata oggetto dei lavori è quella in via Lippi a Malmantile dove saranno riparati il gioco combinato e l’altalena con sedili a gabbia e sarà sistemata la ghiaia.

“Dopo quanto già fatto negli ultimi anni, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – con questo ulteriore programma di riqualificazione delle aree gioco portiamo avanti due linee di azione: da una parte la verifica e l’intervento di riparazione sui giochi che risultavano rotti o deteriorati dall’usura del tempo, dall’altra l’inserimento di nuove attrezzature ludiche per ampliare l’offerta di questi spazi. La nostra volontà è quella di proseguire monitorando periodicamente i nostri giardini e potenziando l’illuminazione pubblica delle aree così da avere un maggior controllo e sicurezza”. Il programma di interventi, che dovrebbe concludersi entro un mese e mezzo, ha un costo di 39.000 euro interamente finanziato da risorse comunali.

Nell’immagine il sindaco Angela Bagni e l’assessore alle manutenzioni e decoro urbano Annamaria Di Giovanni