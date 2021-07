Riqualificazione dello Stadio Torrini. La posizione di Ecolò

SESTO FIORENTINO – Il campo da gioco in erba sintetica è al centro della discussione tra gruppi politici. Il campo in erba sintetica è quello della riqualificazione dello Stadio Torrini il cui progetto di riqualificazione è stato approvato dal consiglio comunale. “La sostituzione del manto in erba naturale con manto in erba sintetica ha riguardato […]

SESTO FIORENTINO – Il campo da gioco in erba sintetica è al centro della discussione tra gruppi politici. Il campo in erba sintetica è quello della riqualificazione dello Stadio Torrini il cui progetto di riqualificazione è stato approvato dal consiglio comunale.

“La sostituzione del manto in erba naturale con manto in erba sintetica ha riguardato il solo campo principale perché tutti gli altri lo erano già. – si legge in una nota di Ecolò – Tale scelta è stata richiesta dalla Società calcistica in base a valutazioni economiche di massimo utilizzo del campo che potrà essere dato in affitto in maniera continuativa rispetto a quanto si possa fare con un manto di erba naturale”.

“Nessuno vuole mettere in discussione il ruolo sociale svolto dalle società sportive, d’altra parte valutare l’opportunità di questa operazione è difficile perché purtroppo alcuni elementi sembrano non essere stati presi in considerazione – ha detto Beatrice Corsi, co-portavoce della lista Ecoló a sostegno della rielezione di Lorenzo Falchi – la scelta di sostituire il manto erboso con uno sintetico, ad esempio, non ci risulta che sia stata guidata da una valutazione dell’effetto di questa scelta in termini ambientali”.

“Da questo punto di vista dovrà esserci un cambio di passo a partire da ottobre. – ha aggiunto Gualberto Fiori – Un campo da calcio può sembrare una piccola cosa rispetto all’enormità dei problemi ambientali che dobbiamo affrontare. Ma c’è una questione di metodo su cui non è possibile chiudere un occhio: non possiamo più permetterci di approvare progetti senza valutarne attentamente gli effetti sull’ecosistema”.

“Pensiamo che le società sportive, e ovviamente non soltanto quelle che promuovono il calcio, meritino il sostegno del Comune – ha aggiunto Angela Sagrinati, fra i promotori della lista Ecoló con una lunga carriera nella Federazione Ciclistica Italiana – Ma avremmo preferito che una decisione come questa, presa peraltro appena prima della fine del mandato, a un mese dall’inizio del regime di amministrazione ordinaria, fosse stata preceduta da un’analisi attenta e scientifica, anche sulla base dell’impronta ecologica dell’intervento”.