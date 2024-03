Riqualificazione di via Pistoiese, l’investimento dell’amministrazione comunale supera i 2,6 milioni di euro

PRATO – Dopo la presentazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza di via Catani alla Commissione consiliare 3, l’assessore alla mobilità e sicurezza urbana Flora Leoni fa il punto della situazione anche per l’asse viario di via Pistoiese. La strada, che presenta uno degli indici di incidentalità più alti del territorio, è interessata da diversi lavori in un tratto di 2,5 chilometri nelle frazioni di Viaccia e Narnali fino a Mazzone al confine con Montemurlo per la messa in sicurezza e traffic calming suddiviso in due lotti: il primo, quasi concluso, ha realizzato opere per 655.553 euro, mentre il secondo sarà composto da opere di comppletamento già aggiudicate (sono in corso le verifiche), per un importo complessivo pari a 438.980 euro. “Con gli interventi realizzati e da realizzare si otterrà una riqualificazione in termini di incremento dei livelli di sicurezza stradale dell’asse della via Pistoiese – spiega l’assessore Leoni – a partire dalla sua intersezione con la ferrovia fino praticamente al confine con Montemurlo, con uno sforzo economico non indifferente per 1.094.533 euro complessivamente”.

L’intervento lungo via Pistoiese si inserisce in un ambito più generale per questa zona della città, con altri interventi importanti come quello legato alla riapertura del sottopasso di via Ciulli (200.000 euro) per la riconnessione urbana sui due lati della ferrovia ed a quelli delle piste ciclabili di “Comuni in Pista” da Narnali a Maliseti (426.570 euro) e tra Borgonuovo, via Filzi e via Pistoiese per 320.820 euro finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione della mobilità dolce e ciclopedonale e ad una migliore vivibilità e qualificazione degli spazi. In tutto pertanto, considerando gli interventi eseguiti e da eseguire lungo via Pistoiese, la riqualificazione di via Ciulli e le ciclabili, l’amministrazione comunale investirà in questa parte della città circa 2.641.923 euro. “Questi lavori devono essere considerati una prima fase legata a opere di sicurezza stradale – conclude l’assessore Leoni – a cui nella prossima legislatura seguirà una seconda fase legata alla riqualificazione ambientale di via Pistoiese nelle stesse frazioni che necessita di una progettualità più lunga e condivisa con la cittadinanza”.