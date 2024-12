Riqualifichiamo il Parco, domenica 8 dicembre il “Fierone di Natale” alle Cascine con Assidea

FIRENZE – L’appuntamento è per domenica 8 dicembre, giorno che in pratica dà il via ufficialmente al periodo delle festività natalizie. Festa dell’Immacolata e giorno in cui nel Parco delle Cascine, in viale Lincoln a Firenze, torna l’appuntamento con il “Fierone di Natale” organizzato da Assidea, l’associazione di tutela per gli operatori di mercato su […]

FIRENZE – L’appuntamento è per domenica 8 dicembre, giorno che in pratica dà il via ufficialmente al periodo delle festività natalizie. Festa dell’Immacolata e giorno in cui nel Parco delle Cascine, in viale Lincoln a Firenze, torna l’appuntamento con il “Fierone di Natale” organizzato da Assidea, l’associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica. Un appuntamento che vede, in questa edizione 2024, il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione della palestra Boxing Club. Fra le particolarità del “Fierone,” invece, sicurezza, acquisti all’aria aperta e vivibilità del parco in tutta tranquillità da parte dei fiorentini.

Un evento, quindi, che vuole essere sinonimo di qualità per far ritornare i fiorentini in uno dei luoghi più amati della città e dove sarà possibile curiosare e fare acquisti tra i 170 banchi di tutte le categorie merceologiche provenienti da ogni parte della Toscana. Un numero ridotto rispetto al consueto mercato settimanale o ad altre manifestazioni, ma necessario per la riqualificazione del parco. Sarà quindi la giornata ideale per curiosare e fare acquisti di abbigliamento, fiori, idee regalo, casalinghi e scarpe, accessori. Un’occasione per fare shopping, ma anche per trascorrere momenti di spensieratezza grazie a una serie di eventi collaterali, pensati soprattutto per le famiglie e per i più piccoli. Il modo migliore per passare una bella giornata in tranquillità e all’aria aperta, dalle 8 alle 18, con l’obiettivo di proseguire il progetto di riqualificazione del parco avviato nel 2023 e portato avanti anche con l’attuale assessore al commercio del Comune di Firenze Jacopo Vicini e l’assessore alle tradizioni popolari Letizia Perini, che “ringraziamo entrambi – dicono da Assidea – per la disponibilità dimostrata e per avere creduto in un modo nuovo di fare commercio, integrandolo la riqualificazione dell’area con posti più ampi a disposizione delle aziende scelte fra i nostri associati”.

All’accoglienza, inoltre, da un’idea del presidente di Assidea Alessio Pestelli e del presidente della palestra Boxing Club Marco Venturini, ci saranno venti donne che indosseranno una pettorina rosa proprio per sensibilizzare i visitatori verso il tema dell’eliminazione della violenza contro le donne e lanciare il messaggio che il parco può e deve essere vissuto tranquillamente da donne e ragazze.