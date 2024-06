Risanamento acustico, dal 12 giugno nuovo asfalto sulla via Pistoiese fra Campi Bisenzio e Signa 

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Prosegue il risanamento acustico via Pistoiese. I lavori, a partire dal 12 giugno, andranno avanti per circa 4 mesi e interesseranno il tratto compreso tra il km 13+400 e il km 16+550, in località Sant’Angelo a Lecore, nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa. Circa 4 chilometri di strada, dall’imbocco della rotatoria in […]

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Prosegue il risanamento acustico via Pistoiese. I lavori, a partire dal 12 giugno, andranno avanti per circa 4 mesi e interesseranno il tratto compreso tra il km 13+400 e il km 16+550, in località Sant’Angelo a Lecore, nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa. Circa 4 chilometri di strada, dall’imbocco della rotatoria in località Indicatore fino alla rotatoria con via Oriana Fallaci. L’intervento, per un importo di 662.995euro, è finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del “Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali”, e rientra fra quelli dell’Accordo Quadro per il risanamento acustico su strade regionali della provincia di Firenze. E’ prevista la sostituzione del manto stradale esistente con pavimentazione a bassa emissione sonora, comprese le lavorazioni di risanamento degli strati profondi nei tratti ammalorati e il ripristino della segnaletica orizzontale.

La nuova pavimentazione sarà di tipo dense graded a tessitura ottimizzata, sperimentata da Regione Toscana nell’ambito del progetto Leopoldo e già impiegata per il risanamento acustico della “Pistoiese” in località San Piero a Ponti. Questa miscela di conglomerato bituminoso di tipo chiuso, grazie alla sua particolare composizione granulometrica, consente la riduzione delle emissioni sonore generate dal contatto tra ruota e pavimentazione. Durante l’esecuzione dei lavori verranno fatte alcune modifiche locali alla viabilità che saranno segnalate nell’area interessata con apposita segnaletica. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, e l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, Stefano Baccelli, sottolineano “l’impegno del governo della Regione sul fronte del risanamento acustico”.