Rischio idraulico. Il sindaco di Agliana: “Riprendiamo il cammino delle nuove mappe”

CAMPI BISENZIO – Il rischio idraulico e le soluzioni per affrontarlo. Il sindaco di Agliana in provincia di Pistoia, Luca Benesperi, spiega come ancora sia tutto fermo e lancia un appello per riprendere il cammino delle nuove mappe del rischio idraulico. “Uno dei primi atti compiuti dopo il mio insediamento come sindaco di Agliana, nel 2019, è stata la compartecipazione al Progetto Intercomunale per la revisione delle mappe del rischio idraulico. – spiega il sindaco Benesperi – L’obiettivo era quello di superare le incongruenze presenti nel P.G.R.A., attraverso la redazione di uno studio condotto con l’impiego delle migliori tecnologie disponibili e un significativo investimento di risorse economiche e professionali. A distanza di sei anni, però, siamo ancora fermi al punto di partenza. Persiste un continuo rimpallo di competenze tra Genio Civile e Consorzio, mentre i Comuni vengono tuttora chiamati a fornire ulteriori elementi per la revisione del Piano Alluvioni. Questa situazione sta paralizzando gli Enti Locali, costretti a operare in regime di salvaguardia e impossibilitati a rilasciare qualsiasi tipo di permesso, anche per interventi di recupero su edifici dismessi. Ne derivano gravi ripercussioni sui bilanci pubblici, per la perdita di introiti derivanti da Imu e oneri di urbanizzazione, con conseguente carenza di risorse da destinare a opere e servizi per i cittadini. Non si tratta di voler costruire a tutti i costi, ma in queste condizioni risulta impossibile pianificare efficacemente l’assetto del territorio e, soprattutto, comprendere dove si concentri realmente il rischio idraulico. Auspico che questo mio appello, condiviso anche da molti altri sindaci della Regione, venga finalmente recepito dagli organi competenti, affinché si proceda alla redazione delle nuove mappe del rischio idraulico. Solo così sarà possibile restituire operatività ai Comuni, garantire una crescita sicura dei territori e tutelare i diritti dei cittadini”.