Riscoprire Campi divertendosi: arriva “Campi in gioco” e unisce scuole e beneficenza

CAMPI BISENZIO – Arriva “Campi in Gioco”, un gioco in scatola artigianale ideato, prodotto e distribuito dal Centro Commerciale Naturale di Campi Bisenzio Fare Centro Insieme in collaborazione con la Pro Campi. Il gioco segue un percorso didascalico con l’obiettivo di far conoscere la storia del territorio campigiano. Gli alunni delle varie scuole di Campi […]

CAMPI BISENZIO – Arriva “Campi in Gioco”, un gioco in scatola artigianale ideato, prodotto e distribuito dal Centro Commerciale Naturale di Campi Bisenzio Fare Centro Insieme in collaborazione con la Pro Campi. Il gioco segue un percorso didascalico con l’obiettivo di far conoscere la storia del territorio campigiano. Gli alunni delle varie scuole di Campi Bisenzio sono stati invitati a disegnare il personaggio principale del gioco e la copertina della scatola. Le due classi vincitrici hanno ottenuto un premio in materiale didattico. Il ricavato della vendita del gioco, fatte salve le spese di produzione, sarà devoluto in beneficenza alle scuole sempre sotto forma di materiale didattico. La commercializzazione inizierà sabato 13 novembre in concomitanza con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale e l’accensione delle luminarie. Il gioco sarà in vendita presso la sede della Pro Loco e l’oratorio della Pieve oppure verrà regalato a chi completerà una raccolta punti organizzata dalle attività convenzionate.

“Campi in Gioco – dice l’assessore al commercio e allo sviluppo economico Ester Artese – è una grande occasione per divertirsi e riscoprire allo stesso tempo i luoghi più rappresentativi della nostra città.; ringrazio Fare Centro Insieme e la Pro Loco per questo meraviglioso progetto. Riscoprire la nostra città”. “Soddisfatto anche l’assessore alle politiche educative Monica Roso: “La scelta di coinvolgere le scuole e devolvere loro i proventi di questa iniziativa è un atto di amore verso tutto il nostro territorio. Grazie di cuore ai promotori dell’iniziativa e complimenti a ragazzi e insegnanti che hanno partecipato con grande entusiasmo”. Anche il sindaco Emiliano Fossi plaude all’iniziativa: “Campi in Gioco è una splendida idea per riscoprire il nostro territorio coinvolgendo i ragazzi delle scuole e le attività del centro. Iniziative come questa, capaci di conciliare storia, sviluppo economico e cultura riescono a rendere ancora più unita e coesa la nostra grande comunità”.