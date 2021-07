“Rispetta la tua città”: al via la nuova campagna di comunicazione sul decoro di Alia

FIRENZE – “Rispetta la tua città” è il titolo della campagna promossa da Alia Servizi Ambientali Spa rivolta ai cittadini tesa a promuovere il senso civico, la convivenza civile e le abitudini che possono contribuire ad influenzare il decoro urbano. Al via oggi, sui profili social aziendali, la campagna invita al civismo, ad un’attenzione comune non solo per cose e spazi che appartengono a tutti, ma anche per il lavoro delle persone. Le immagini utilizzate illustrano quanto i gesti, che danneggiano i cestini ed arredi urbani, possono costare a tutta la collettività. Ogni giorno vengono impegnate 18 ore/uomo per pulire cestini e contenitori vandalizzati e 2 automezzi, per un totale di 3.480 ore di lavoro all’anno, 250 barattoli di vernice per 3 passaggi su ogni contenitore da ripristinare. Questi sono soltanto alcuni dei numeri evidenziati nella campagna che aiutano a quantificare il lavoro quotidiano, tempo, impegno e risorse utili a riparare i danni causati da comportamenti poco civili e a salvaguardare la bellezza del territorio, nei 58 Comuni toscani.