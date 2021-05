Ristorazione, Gandola e Caruso (FI): “Tavoli gratuiti all’aperto, urgente prevederli anche a Campi”

CAMPI BISENZIO – “L’amministrazione comunale non deve perdere altro tempo e deve adottare fin da subito le modalità per consentire a ristoranti e agli altri esercenti di poter installare tavoli all’aperto, in aree verdi o zone parcheggio prospicienti le attività presenti in città”. A richiederlo sono Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, e Angelo-Victor Caruso, […]

“Già nello scorso consiglio comunale, – aggiungono i due esponenti di Forza Italia – abbiamo presentato un’interrogazione all’attenzione dell’assessore Ester Artese con la quale abbiamo ricordato che dal 26 aprile scorso anche i bar e i ristoranti della nostra città sono potuti tornare a riaprire utilizzando però i tavoli all’aperto. Per questo a Firenze e in quasi tutti i Comuni della Piana, le amministrazioni comunali si sono prontamente attivate per sostenere il settore della ristorazione e della somministrazione come bar, rosticcerie e paninoteche, consentendo l’installazione di tavoli e tavolini nelle aree prospicienti le proprie attività, utilizzando in modo gratuito aree verdi o zone dedicate alla sosta che si trovino davanti l’attività economica”.

“L’assessore ha risposto alla nostra interrogazione dichiarandosi favorevole e annunciando che l’amministrazione comunale avrebbe provveduto ad adottare la relativa delibera di giunta. A oggi, però, nulla sembra muoversi e questo arreca incalcolabile pregiudizio alle nostre attività dedite alla ristorazione che in queste settimane stanno operando con innumerevoli problemi non avendo spazio esterno a sufficienza per poter accogliere i clienti”. Per questo Forza Italia rinnova l’invito all’amministrazione comunale ad adottare, senza ulteriore ritardo, tutte le modalità per richiedere lo spazio esterno a titolo gratuito. “Ancora una volta, – concludono Gandola e Caruso – l’amministrazione comunale arriva ultima dimostrandosi incapace di sostenere, nei modi e nei tempi adeguati, le attività della ristorazione della nostra città che più di altre categorie hanno subito i gravi effetti della pandemia”.