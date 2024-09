Ristrutturazione degli alloggi Erp: partono gli interventi. Tagliaferri: “Un’altra risposta concreta all’emergenza abitativa”

CAMPI BISENZIO – Quasi 300.000 euro (290.000 per la precisione) di risorse comunali per la ristrutturazione di 35 alloggi Erp a disposizione del Comune di Campi. Un intervento presentato dal sindaco Andrea Tagliaferri, dall’assessore alle politiche abitative Lorenzo Ballerini e dal presidente di Casa Spa, Luca Talluri. Un piano importante e per il quale Casa Spa sta predisponendo un Accordo Quadro in modo da gestire l’esecuzione degli interventi, la cui gara è già stata pubblicata, mentre l’inizio dei lavori è previsto per la fine di ottobre. Accordo che inoltre prevede che per i prossimi due anni tutte le risorse reperite saranno aggiunte a quelle già disponibili, permettendo di proseguire e ampliare gli interventi nel tempo. “Tutto ciò – spiegano dal Comune – rappresenta un’opportunità fondamentale per risolvere il problema degli alloggi sfitti, migliorando al contempo la qualità del patrimonio Erp”. “Oggi – ha detto il sindaco Tagliaferri – compiamo un passo in avanti importante per la nostra comunità, dimostrando che il diritto alla casa è una priorità per questa amministrazione. A tal proposito, ringrazio Casa Spa per la collaborazione e l’assessore Ballerini per il costante lavoro. Questi interventi non sono solo una risposta immediata alle esigenze abitative, ma anche un investimento nel futuro”.

“Innanzitutto voglio ringraziare gli uffici comunali per il lavoro che hanno svolto – ha ha aggiunto l’assessore Ballerini – perché, mentre a livello nazionale il tema della casa non sembra trovare spazio nell’agenda delle politiche sociali del Governo, per questa amministrazione è una priorità assoluta. Il progetto di ristrutturazione degli alloggi Erp è soltanto il primo passo in questa direzione, non ci fermeremo qui”. “Ringrazio il sindaco Tagliaferri e l’assessore Ballerini – queste le parole del presidente Talluri – per avermi voluto qui oggi e per il rapporto di collaborazione e di condivisione politica, soprattutto riguardo all’attuazione dei progetti, pienamente condivisi dall’azienda. L’Accordo Quadro nasce proprio per sviluppare questo tipo di scelta politica e lasciare aperta la possibilità di ulteriori finanziamenti da destinare alla ristrutturazione di alloggi vuoti in futuro”.

Venerdì scorso, inoltre, è stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando Erp, che ha visto 168 famiglie ammesse. Già nelle prossime settimane verranno assegnati circa 10 alloggi ristrutturati di recente: a giugno 2023 quelli sfitti erano 45, mentre a oggi ne restano 30. Oltre alla ristrutturazione, gli interventi comprendono anche la rimozione delle barriere architettoniche, utilizzando i Fondi Sociali, come previsto dal regolamento, cosi da garantire una maggiore accessibilità.