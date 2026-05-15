Ritorna in giunta l’assessore Maurizio Sansone dopo le dimissioni per ragioni personali

CALENZANO – Maurizio Sansone torna in giunta. L’assessore che nei giorni scorsi aveva presentato le dimissioni al sindaco Giuseppe Carovani è tornato nella giunta comunale. L’incarico è stato rinnovato. Il sindaco ha maturato questa decisione dopo essersi confrontato con lui, la giunta comunale e i gruppi di maggioranza. La scelta è stata dunque quella di […]

CALENZANO – Maurizio Sansone torna in giunta. L’assessore che nei giorni scorsi aveva presentato le dimissioni al sindaco Giuseppe Carovani è tornato nella giunta comunale. L’incarico è stato rinnovato. Il sindaco ha maturato questa decisione dopo essersi confrontato con lui, la giunta comunale e i gruppi di maggioranza. La scelta è stata dunque quella di chiedere nuovamente una disponibilità a Sansone per proseguire il lavoro intrapreso. A Sansone vengono confermate le deleghe a lavori pubblici, personale, bilancio e tributi, mentre va al vicesindaco Martina Banchelli la delega alla mobilità sostenibile e all’assessore Marco Venturini quella ai trasporti.

“La notizia delle dimissioni dalla carica per ragioni personali dell’assessore Sansone – spiega Carovani – ha suscitato una reazione di stupore e di sincero dispiacere in tanti cittadini che hanno manifestato in tanti modi apprezzamento per la serietà, l’impegno, la passione e la competenza con cui l’assessore ha portato avanti il proprio lavoro in questi due anni sulle deleghe che gli avevo assegnato. In questi giorni ho ricevuto attestati di stima e sostegno per il lavoro di Sansone da parte di tanti, all’esterno e all’interno dell’Amministrazione comunale, che hanno lavorato con lui, da tanti cittadini che hanno interloquito con lui, anche in modo schietto, sui problemi della nostra città e ne hanno potuto apprezzare capacità di ascolto. Queste manifestazioni di affetto e sostegno hanno portato Maurizio a ritrovare l’indispensabile fiducia nel proprio operato e stimoli a un rinnovato impegno”.

“Alla luce di questa stima collettiva – prosegue Carovani – e della compattezza e dell’unità di intenti e di valori che come squadra di governo abbiamo mantenuto in questi due anni di mandato amministrativo, ci siamo sentiti di chiedere nuovamente a Sansone di riconsiderare le proprie dimissioni, anche con una rivalutazione delle deleghe a lui assegnate e di un alleggerimento del carico di lavoro. Sono pertanto felice di annunciare che il nuovo assessore a lavori pubblici, personale, bilancio e tributi è Maurizio Sansone. Al vicesindaco va la delega alla mobilità sostenibile, all’assessore Venturini quella ai trasporti. Manterrò la delega alle partecipate, con il supporto dei singoli assessori relativamente alle loro aree di competenza. A Maurizio i miei auguri di buon lavoro, anche a nome della giunta”. “Accetto la carica di assessore – commenta Sansone – con riconoscenza per gli attestati di stima che sono arrivati in questi giorni verso il mio operato e verso la mia persona. Ringrazio il sindaco per la fiducia dimostrata ancora una volta: ci sono tutti i presupposti per proseguire con impegno e serenità il lavoro iniziato, insieme ai miei colleghi di giunta, per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissi per il mandato amministrativo”.