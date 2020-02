“Ritorni” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Ritorni” il testo di Fredrik Brattberg, tradotto da Cristina Falcinella, sarà in scena sabato 8 e domenica 9 febbraio alle 21.15 al Teatro

Teatro. La regia è di Fabio Mascagni, in scena: Roberto Gioffrè, Vania Rotondi e Simone Iosue.

La trama. Una vita familiare in sospeso, stravolta dal dolore per la misteriosa sparizione del figlio quasi ventenne. Morto. Morto? Forse. Un funerale e la vita in qualche modo può ricominciare. Ma il figlio torna, emaciato e sporco, a reclamare il suo posto a tavola. Di nuovo sparisce e di nuovo riappare, ma ad ogni apparizione del ragazzo, la madre e il padre sono sempre più indaffarati, distratti e a lungo andare anche infastiditi. L’assenza del figlio a poco a poco si normalizza tanto che Gustav deve rimorire e rinascere sempre più in fretta per cercare invano di scuotere i genitori dalla loro crescente indifferenza.

Informazioni e prenotazioni: tel. e fax: 055 8877213 – 055 8876581

email: [email protected]