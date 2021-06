Ritorno in piazza con “Libraria” sette incontri della Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Ci hanno fatto compagnia nei lockdown, i libri dal 2020 sono stati compagni di avventure casalinghe più di ogni altra epoca, ma ci è mancato il rapporto con gli autori, la possibilità di incontrare lo scrittore, chiedere qualche curiosità, esprimere il proprio giudizio, insomma parlare e discutere, mentre ha continuato il “rapporto” virtuale. Da giovedì 10 giugno, invece, tornano anche a Sesto Fiorentino gli incontri “di persona” sempre nel rispetto delle normative antiCovid. Si tratta dei giovedì di Libraria, autori e storie in piazza, la nuova rassegna dedicata ai libri, alle letture e agli scrittori promossa dalla Libreria Rinascita in collaborazione con il gruppo Ubik Librerie e inserita nel programma estivo del Comune Sesto d’Estate 2021. Gli incontri si terranno in piazza Ginori in una atmosfera magica, grazie anche alla presenza di un artista che dipingerà, giovedì pomeriggio il palco della nuova kermesse letteraria. “Diamo emozionati all’idea di riprendere con gli incontri in piazza. – spiega Francesca Albano direttrice della Libreria Rinascita. Durante la sospensione degli eventi abbiamo continuato a stare vicino ai nostri lettori attraverso le prestazioni online, ma siamo davvero felici di riportare a Sesto dal vivo i grandi autori del panorama nazionale. Anche con il nome Libraria abbiamo voluto dare il senso di libertà e vorremmo che questo evento non fosse ripetuto”. Sette gli appuntamenti tra giugno e luglio con autori come Fabio Genovesi (sarà lui ad aprire Libraria il 10 giugno alle 18 e il suo “Il calamaro gigante”), Ritanna Armeni (17 giugno alle 17 con “Per strada è la felicità”), Alessandro Robecchi (il 24 giugno alle 18 presenterà “Flora”), Chiara Francini, attrice e scrittrice campigiana presenterà il 1 luglio alle 18.30 “Il cielo stellato fa le fusa”, Elisabetta Rasy (l’8 luglio alle 18.30 con “Le indiscrete”), Marco Vichi (il 15 luglio alle 18.30 con “Ragazze smarrite”). Chiuderà la rassegna il 22 luglio alle 18.30 la premiazione del concorso Giallo Fiorentino dedicato a Luca Bandini del Club del Giallo con letture e quiz polizieschi.

“Per ogni evento – spiega Albano – abbiamo attivato un rapporto con diverse realtà del territorio come il Club di Lettura della Libreria, l’assessorato alle pari opportunità, il Club del Giallo e altre associazioni locali. Questo perchè la libreria è un elemento commerciale, ma vuole essere un punto di riferimento coinvolgendo le attività della piazza”.

Al centro della piazza sarà allestita una scenografia “letteraria”, a realizzarla Antonio Cugnetto, artista eclettico che ha dipinto anche la scala all’interno della Libreria Rinascita con illustrazioni dei romanzi e dei personaggi della letteratura più noti. “La mia è una pittura istintiva e anche in piazza – spiega Cugnetto – disegnerò una scenografia con gli stessi temi presenti sulla scala della Libreria”. Cugnetto inizierà a disegnare “in diretta” alle 17.30 e proseguirà durante la presentazione del libro. Ad inaugurare la rassegna sarà il sindaco Lorenzo Falchi.

In piazza saranno sistemate alcune sedie con distanziamento previsto dalle normative antiCovid. L’ingresso è gratuito ma è necessario la prenotazione a info@rinascitasesto.it, oppure 055.440107.