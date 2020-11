Ritrovato Teo, il pappagallo volato via nel parco della Piana

SESTO FIORENTINO – Teo è tornato a casa. Dopo la brutta avventura, il pappagallo Ara è stato ritrovato dal suo padrone questa mattina. Paolo, ieri 7 novembre durante una passeggiata pomeridiana nella Piana, il pappagallo Teo che con addosso una pettorina e un guinzaglio se ne stava sulla spalla di Paolo, ha dato uno strattone ed è volato via. Non sapendo come darsi pace questa mattina Paolo ha ripreso la ricerca di Teo.

“Alle 6 – racconta Paolo – ci siamo messi alla ricerca io e mio figlio così presto perché i pappagalli all’alba salutano il sole. Il saluto consiste in forti urli. E così è stato: quando il sole è uscito dalle colline ed ha illuminato la Piana Teo si è fatto sentire con tre urli a quel punto abbiamo chiamato i pompieri che sono arrivati con i loro mezzi ma privi del cestello. Hanno così provato a tagliare il ramo, ma Teo ha preso il volo”. Paolo lo chiama urlando e Teo torna indietro. “E’ stato un colpo di fortuna, – racconta Paolo – perché i pappagalli di tre mesi non sono in grado di virare e di planare, ma Teo è tornato sul ramo dell’albero e questa volta, grazie ad una ditta di Sesto che affitta cestelli sono riuscito a salire a venti metri d’altezza e recuperare Teo che appena mi ha visto mi si è buttato addosso sono sceso e tutti felici e contenti siamo tornati a casa”.