Riunione della commissione consiliare sviluppo economico

CALENZANO – Situazione economica sul territorio e sicurezza sul lavoro saranno i temi al centro della riunione della Commissione Sviluppo Economico, in programma per il prossimo 25 novembre, alla quale parteciperà il sindaco Riccardo Prestini. “Assistiamo sul territorio della piana fiorentina e pratese a crescenti emergenze dal punto di vista occupazionale e purtroppo, anche della […]

CALENZANO – Situazione economica sul territorio e sicurezza sul lavoro saranno i temi al centro della riunione della Commissione Sviluppo Economico, in programma per il prossimo 25 novembre, alla quale parteciperà il sindaco Riccardo Prestini.

“Assistiamo sul territorio della piana fiorentina e pratese a crescenti emergenze dal punto di vista occupazionale e purtroppo, anche della sicurezza – ha commentato il sindaco – Negli ultimi mesi ci sono stati in questo territorio due infortuni mortali e uno all’inizio della settimana nell’area empolese. Ridare centralità al lavoro significa anche e soprattutto ridargli dignità e qualità, in termini di prevenzione e sicurezza, di pieno compimento e rispetto dei diritti, così come del superamento di forme di impiego precarie e prive di tutele”.

Come già nel 2020, la Commissione Sviluppo Economico promuove un incontro nel quale si discuterà, assieme alle organizzazioni sindacali e di rappresentanza delle imprese, della situazione economica e del lavoro, sul territorio e n

“Gli infortuni mortali sembrano essere un dato che si accompagna tristemente alla ripresa dell’attività economica del dopo-pandemia anche sul nostro territorio e in Comuni vicini a noi e ciò ha spinto il Governo ad intervenire sulla legislazione esistente – dice Alessio Berti, Presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio Comunale – proprio per fare il punto della situazione, discutendo con i protagonisti delle relazioni industriali e con i responsabili istituzionali, è necessario promuovere momenti di discussione politico-istituzionale come quello del 25 novembre”.