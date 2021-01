Rivoluzione shopping: online negozi di vicinato

CALENZANO – Rivoluzione online per i negozi di vicinato: nei prossimi giorni sarà attivo il sito di e-commerce per bar, ristoranti e servizi alla persona, messo a disposizione dal Comune, cui hanno aderito oltre 50 attività in centro e nelle frazioni, dando vita ad un vero e proprio centro commerciale naturale online. “Mettiamo a disposizione […]

“Mettiamo a disposizione dei negozi di vicinato questa nuova possibilità per promuovere prodotti e attività – ha detto il sindaco Riccardo Prestini -, per sostenerli e aiutarli in un momento particolarmente complicato per le piccole realtà. Il primo anno le spese saranno interamente sostenute dal Comune, in modo che gli esercizi possano sperimentare questo nuovo strumento e ampliare la propria clientela. Nelle prossime settimane lanceremo pubblicamente l’iniziativa, allo scopo di incrementare le adesioni, coinvolgendo anche attività di servizi e non solo commerciali”.

Sul sito www.calenzanoshopping.itsi potranno visitare le vetrine virtuali dei negozi, si potranno fare ricerche per categoria merceologica e acquistare i prodotti, scegliendo la consegna a domicilio o fissando l’orario di ritiro della merce.