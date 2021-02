Rosano (FdI) “Chiediamo che sia applicata la delibera che dedica una strada ai martiri delle Foibe”

SESTO FIORENTINO – Fratelli d’Italia chiede che sia dato seguito alla delibere approvata dal Consiglio comunale il 17 febbraio 2015, per l’intitolazione di una strada o di una piazza dedicata ai martiri delle Foibe. “Sono trascorsi sette anni di colpevole silenzio da parte dell’amministrazione comunale – dice in una nota Romeo Rosano coordinatore comunale di […]

SESTO FIORENTINO – Fratelli d’Italia chiede che sia dato seguito alla delibere approvata dal Consiglio comunale il 17 febbraio 2015, per l’intitolazione di una strada o di una piazza dedicata ai martiri delle Foibe. “Sono trascorsi sette anni di colpevole silenzio da parte dell’amministrazione comunale – dice in una nota Romeo Rosano coordinatore comunale di FdI – A parte il periodo di commissariamento, come mai Falchi ha lasciato dormire nel fondo di qualche cassetto questa delibera?”

“Nel puro stile di Sestograd – prosegue Rosano – forse ha pensato bene di infoibare questa delibera per esser emulo dei tanti negazionisti di quel dramma che si vuol nascondere col solito velo di colpevole silenzio. Chiediamo con determinazione che si dia corso a tale delibera e che la costruenda piazzetta nell’ex area dei Giuseppini sia intitolata ai Martiri delle Foibe. Restiamo in attesa, speranzosi, di vedere anche nel nostro Comune un momento di celebrazione e ricordo di tanti fratelli che per affermare il loro amore alla Patria Italia subirono un’atroce morte,non solo nel fondo delle cavità carsiche, ma anche nei decenni di colpevole silenzio delle nostre Istituzioni”.