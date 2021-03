Rosano (FdI): “Ex canile: dalla maggioranza battute senza senso, ma nessuna risposta”

SESTO FIORENTINO – Discarica a cielo aperto nell’ex canile: lo denuncia in consiglio regionale il capogruppo di Fratelli d’Italia, mentre Maurizio Romeo Rosano portavoce di Fratelli d’Italia a Sesto Fiorentino commenta che “mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Francesco Torselli, denuncia lo scempio della discarica a cielo aperto che il sindaco Falchi […]

SESTO FIORENTINO – Discarica a cielo aperto nell’ex canile: lo denuncia in consiglio regionale il capogruppo di Fratelli d’Italia, mentre Maurizio Romeo Rosano portavoce di Fratelli d’Italia a Sesto Fiorentino commenta che “mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Francesco Torselli, denuncia lo scempio della discarica a cielo aperto che il sindaco Falchi ha regalato a Sesto Fiorentino al posto dell’ex-canile del termine, la maggioranza che fa? Il sindaco e l’assessore restano in silenzio, mandando allo sbaraglio il povero capogruppo Madau che butta un paio di battute senza senso. Un modo di amministrare che purtroppo ai sestesi è nota e presto, lo dimostreranno nelle urne”.

“Tranquillizziamo il capogruppo Madau – prosegue Rosano – che Fratelli d’Italia conosce bene la situazione del termine: sappiamo che la vecchia gestione era estremamente carente dal punto di vista igienico/sanitario, come sappiamo bene che parte delle strutture erano assolutamente abusive. Quello che forse non sa Madau è che la sua parte politica, prima di indossare il doppio petto da sinistra di governo, manifestava proprio in difesa della vecchia gestione del canile!”

“Noi – conclude Rosano – restiamo coerenti: non condividevamo la gestione del canile, su cui vi erano troppe ombre, ma non possiamo rimanere zitti di fronte ad un’amministrazione comunale che ha chiuso un canile per realizzare una discarica abusiva a cielo aperto. Per rispondere al capogruppo Madau con una battuta al pari delle sue: non sappiamo se Torselli farà o meno carriera televisiva, ma sappiamo che lui, continuando a sottrarsi al dibattito e alle responsabilità, non farà certo carriera politica”.