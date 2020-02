Rosano Romeo (FdI) “Assordante silenzio del Comune nel ricordo dei morti nelle Foibe

SESTO FIORENTINO – “In occasione della giornata del ricordo dedicata ai nostri fratelli Giuliano Dalmati infoibati nelle gole carsiche dalle squadracce di Tito, notiamo con enorme tristezza l’assordante silenzio dell’Amministrazione Comunale che evidentemente, a Sesto, non ritiene sia questa una data da commemorare”. Ad affermarlo, in una nota, è Rosano Romeo portavoce di Fratelli d’Italia di Sesto Fiorentino. “E’ questa una ulteriore riprova – prosegue Rosano Romeo – di quanto sia fazioso l’indirizzo politico delle nostre Istituzioni comunali tronfie d’un potere che esercitano ma che probabilmente non ha più riscontro nel consenso popolare. Fratelli d’Italia inchina le sue bandiere in memoria di quei tanti fratelli italiani massacrati e dei molti esiliati che dovettero abbandonare casa e beni per restare orgogliosamente italiani. Ai martiri un pensiero commosso e reverente,ai tanti esuli un grazie riconoscente”.