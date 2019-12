SIGNA – Esattamente 50 anni fa. È il “Natale Vintage” di Rossella e Fabio (in attesa che arrivasse anche Caterina…) “impresso” in questa fotografia del dicembre 1969. Un’altra bellissima immagine dal passato che ci fa rivivere la magia di quando eravamo bambini e tanti momenti indimenticabili. Continuate a inviare le vostre fotografie a [email protected] per fare tutti insieme un suggestivo “tuffo” nel passato.