Rossi “Sul nuovo ponte abbiamo investito circa 15 milioni”

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Il presidente della Regione Enrico Rossi, presente alla cerimonia di inaugurazione questa mattina 21 dicembre a Sesto Fiorentino per il nuovo tratto viario della Perfetti Ricasoli di collegamento con Campi Bisenzio a beneficio della viabilità della Piana, ha parlato del nuovo ponte. “Sul nuovo nuovo ponte fra Signa e Lastra a Signa abbiamo investito circa 15 milioni di euro – ha detto il presidente Rossi – è in corso la progettazione preliminare che consente di andare alla Via e si dovranno trovare altri 20 milioni per realizzare questa importante infrastruttura, poi altri 4 milioni per una cassa di esondazione che metta in sicurezza l’abitato di Signa e Lastra a Signa”.

Rossi ha poi sottolineato l’importanza della mobilità su ferro, ritenuta dalla Regione una priorità. “Abbiamo raddoppiato la linea, sono in corso i lavori, verso Lucca dovremo poi proseguire con un nuovo lotto – ha detto il presidente della Regione – e questa sarà una rivoluzione nei prossimi anni perché raddoppiare la linea Lucca Firenze significa passare dagli attuali 40mila a 50mila passeggeri si potrà passare rapidamente ad un raddoppio. E questo alleggerirà le strade, l’inquinamento, l’ingresso delle auto a Firenze. Naturalmente bisogna che la stazione sia in grado di recepire nuovi treni”. Per questo motivo, ha aggiunto il presidente Rossi, “bisogna realizzare il sotto attraversamento della nuova stazione per riprendere l’alta velocità, altrimenti saremo bypassati sull’asse nord sud Roma Milano. Per noi la cura del ferro è prioritaria: abbiamo fatto un incontro anche con la città metropolitana per le nuove linee verso Bagno a Ripoli e verso Campi Bisenzio e verso Sesto Fiorentino della tranvia”. E.A.