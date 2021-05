Rotary Club Bisenzio Le Signe e Pubblica Assistenza, un defibrillatore per la Stazione dei Carabinieri di Signa

SIGNA – Si è svolta questa mattina presso la Stazione dei Carabinieri di Signa la consegna del defibrillatore semiautomatico Dae destinato a garantire la cardio-protezione del personale dell’Arma e degli utenti della caserma. Il Dae, l’ottavo della rete presente sul territorio promossa dalla Pubblica Assistenza Signa nell’ambito del progetto “Signa ci sta a cuore”, è stato donato all’associazione di volontariato dal Rotary Club Bisenzio Le Signe e consegnato dal presidente della Pubblica Assistenza, Matteo Carrai, in comodato d’uso gratuito nelle mani del colonnello Renato Saitta, comandante della Compagnia Carabinieri di Signa, e di Massimiliano Vigo, comandante della Stazione Carabinieri di Signa. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, il presidente del Rotary Club Fabrizio Fossi e Raimondo Perodi Ginanni, in rappresentanza della Rotary Foundation. “Grande soddisfazione – si legge sulla pagina Facebook della Pubblica Assistenza – per aver esteso la nostra rete di defibrillazione precoce anche alla caserma dei Carabinieri di Signa con i quali abbiamo da sempre ha un rapporto di collaborazione e amicizia. Come per gli altri defibrillatori del progetto, compreso quello già in uso da diversi anni alla Polizia municipale di Signa, la nostra associazione si occuperà della manutenzione e gestione tecnica, oltre che supportare eventuali progetti di formazione ed addestramento all’uso”.

(Le fotografie sono riprese dalla pagina Facebook della Pubblica Assistenza di Signa)