Rotary Club Bisenzio Le Signe, il “bilancio” di Chiara Pagni: “Un anno ricco di soddisfazioni”

LASTRA A SIGNA – La scorsa settimana il “Passaggio del collare” nel Rotary Club Bisenzio Le Signe, a conclusione di una suggestiva cerimonia che si è svolta a Villa Castelletti, che ha visto appunto il passaggio di consegne fra la presidente uscente Chiara Pagni e il nuovo presidente Fabrizio Fossi. L’occasione giusta, quindi, per fare una chiacchierata e tracciare un bilancio dell’attività svolta nel corso dell’anno. Un anno caratterizzato da tanti nuovi iscritti al Club ma anche da una serie di eventi “che sicuramente – spiega Chiara Pagni – hanno contribuito a “ridestare” l’entusiasmo”. In un Club, fra l’altro, giovane, che è nato quattro anni fa e che ha visto susseguirsi alla guida Attilio Carini, Fabio Ganugi, Carla Biasio, Chiara Pagni e ora appunto Fabrizio Fossi. “Ma è stato anche un anno che ha visto il nostro Club connettersi con gli altri Club del territorio, proprio come deve essere nello spirito che ci caratterizza”. E, non a caso, gli eventi organizzati hanno spaziato dalla solidarietà alla cultura, dalla scuola allo sport per poi arrivare al 2020 che ovviamente, se da un lato ha rallentato l’attività a causa del Covid, dall’altro ha farro sì che il Rotary Club Bisenzio Le Signe (che ha soci appunto suddivisi fra i Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio) sia stato protagonista anche in quella che è stata una vera e propria “gara” della solidarietà nella lotta al virus. “Il Covid – sottolinea Chiara Pagni – ci ha fermati ma per prendere la rincorsa”. Lo dimostrano senza ombra di dubbio le mascherine donate all’Ospedale di Santa Maria Annunziata, alle suore Passioniste di Signa, al Comune di Campi e la sanificazione di Casa Don Lelio a Lastra a Signa. Lo dimostra la costante attenzione alle esigenze del territorio: ne è riprova anche l’ultima iniziativa organizzata nel ruolo di presidente da Chiara Pagni. Residente a Malmantile, ha voluto creare un premio denominato “Etica e sport”, nella speranza che si ripeta anche in futuro, che in questa prima “edizione” è andato al Malmantile Calcio, promosso nella categoria superiore al termine di questa “strana” stagione agonistica. “Il lockdown, è innegabile, ha creato un muro – conclude – ed è stato impegnativo tenere tutti uniti. Ma, alla fine di tutto, devo dire che all’interno del Club si sono creati dei rapporti umani importanti e di amicizia, oltre alla soddisfazione di aver fatto, tutti insieme, qualcosa per gli altri, sempre con il desiderio e la volontà di andare avanti. E il riscontro dei soci, che sicuramente hanno capito l’impegno che ci ho messo, è stata la dimostrazione di affetto più evidente per il lavoro svolto in questi mesi”.