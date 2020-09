Rotary Club Bisenzio Le Signe, il primo evento post Covid è per beneficenza. Sotto un cielo di stelle

LASTRA A SIGNA – “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: primo evento, dopo la quarantena, per il Rotary Club Bisenzio Le Signe che, insieme all’Associazione Officina Astronomica, si è ritrovato per un evento di beneficienza a Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa. “Quale migliore osservatorio – si legge in una nota – della […]

LASTRA A SIGNA – “E quindi uscimmo a riveder le stelle”: primo evento, dopo la quarantena, per il Rotary Club Bisenzio Le Signe che, insieme all’Associazione Officina Astronomica, si è ritrovato per un evento di beneficienza a Villa Caruso Bellosguardo a Lastra a Signa. “Quale migliore osservatorio – si legge in una nota – della terrazza di Villa Caruso Bellosguardo, in una bella serata per la quale dobbiamo un sentito grazie all’Associazione Villa Caruso e al suo presidente Stefano Calistri, e all’Associazione Officina Astronomica che ci ha coinvolti in un bellissimo viaggio nel cielo di settembre? I soci dell’Officina Astronomica, Mauro Bertini, Paolo Bellucci, Luca Franchini e Alessandro Ilari, con la loro strumentazione e con la loro competente passione, ci hanno fatto fare una passeggiata nel cielo, facendo vedere in diretta, su schermi collegati ai loro telescopi: Giove, Saturno, Marte, la Luna e le costellazioni più importanti della nostra galassia. Esperti di astrometria, i soci dell’Officina Astronomica, fanno parte del Minor Planet Center (MPC), l’organizzazione incaricata dall’Unione Astronomica Internazionale (IAU) di raccogliere e conservare i dati osservativi sui corpi minori del Sistema Solare (asteroidi e comete). Una platea attenta ha interagito con loro su un tema molto coinvolgente e dibattuto, quello dell’universo e dei fenomeni astrali che lo caratterizzano; l’osservazione del cielo ha infatti sempre affascinato l’uomo sin dalla notte dei tempi”. E ancora: “È stato bello vivere questa conviviale, istruttiva e coinvolgente della quale serberemo un ricordo intenso anche il futuro. La serata si è concluso con un brindisi augurale all’ingresso del Museo Caruso con i saluti portati al Club dal sindaco e dal vice-sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni e Leonardo Cappellini“. Il ricavato della serata, grazie al generoso contributo dei partecipanti, sarà utilizzato per finanziare la Pubblica Assistenza di Signa nell’acquisto di una barella ad alto contenimento biologico e batteriologico.