Rotary Club Bisenzio Le Signe: la “preabilitazione” nell’ospedalizzazione e un “riconoscimento” per Chiara Pagni

SIGNA – Nuova serata conviviale del Rotary Club Bisenzio Le Signe alla presenza del dottor Gabriele Baldini, professore associato di anestesia e rianimazione all’ospedale di Careggi che, primo in Italia, a maggio avvierà le attività di un Centro di “preabilitazione” sulla analoga esperienza che ha maturato in Canada presso la Mc Gill University di Montreal. Il termine “preabilitazione”, infatti, non è di uso comune (dal termine anglosassone “prehabilitation”, allenamento proattivo). Nella sua presentazione lo ha definito “il percorso per aumentare la capacità funzionale del paziente in preparazione allo stress chirurgico imposto dall’operazione”.

Una proposta innovativa che si concretizza nel trattare il paziente a domicilio o mediante incontri presso l’unità operativa della Preabilitazione di Careggi, dopo aver stilato la storia clinica del paziente sulla malattia e indagato su aspetti e abitudini che possano ostacolare e contrastare la massima efficienza possibile e il recupero. Una visione totalmente innovativa che richiede impegno e capacità professionale e che potrebbe cambiare la percentuale di successi anche in caso di interventi i cui risultati vengono limitati dal peggioramento dello stato generale.

Ma la serata del club non è stata solo questo: è iniziata infatti con la consegna del Paul Harris Fellow (FHF) da parte del presidente, Giancarlo Torracchi, alla socia, già past president, Chiara Pagni e “che nella prossima annata rotariana – si legge in una nota – andrà ad assumere l’incarico di assistente del Governatore della nostra area territoriale. Un riconoscimento più che meritato per l’impegno, la dedizione e le energie profuse nel solco della tradizione rotariana del Service above self (servire al disopra di ogni interesse personale). Erano inoltre presenti alla serata Armando Rossi, presidente Lions Club Le Signe, Antonio Cambi, socio del Club e promotore della serata, Mauro Fiordi della Misericordia di Montemurlo e Silvia Marcello, coordinatrice del Sovrano Ordine di Malta”.

“Gli argomenti e la tematica trattata dal professor Baldini – conclude il comunicato – sono stati spunto per tutti di riflessione sul percorso preoperatorio del paziente, parte integrante del recupero post operatorio con il coordinato intervento di varie professionalità, dal chirurgo, all’anestesista, all’oncologo, al geriatra, al fisioterapista, allo psicologo, al farmacologo che, congiuntamente, e dopo una corretta anamnesi del paziente potranno indirizzarne il percorso più corretto per un rapido recupero funzionale”.