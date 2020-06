Rotary Club Bisenzio Le Signe: l’ultimo Service dell’anno è a favore della comunità campigiana

CAMPI BISENZIO – E’ stato l’atto conclusivo dell’annata 2019/2020. Ieri mattina, a Villa Rucellai, il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha concluso i propri impegni con un “Service” a favore della comunità di Campi Bisenzio quale testimonianza della vicinanza verso coloro che sono costantemente impegnati nella gestione del post emergenza Coronavirus. Una delegazione del Club, guidata dalla presidente Chiara Pagni, alla presenza dell’assessore Riccardo Nucciotti, ha consegnato al Comune di Campi 7 termometri infrarossi, 7 saturimetri, 200 paia di guanti, 45 visiere in policarbonato e 15 occhiali Dpi. “Il Service – si legge in una nota – nasce, come sottolineato dalla stessa presidente – quale testimonianza del “fare” del Rotary: una presenza che vuole essere discreta, ma costante e operativa e in tal senso auspica futuri contatti con il Comune per sviluppare, nel tempo, iniziative di pubblica utilità, anche unitamente ad altre istituzioni territoriali”. L’assessore Nucciotti, invece, da parte sua, oltre a ringraziare, ha portato “i saluti del sindaco ed auspicato una futura interazione per iniziative che possano interessare il territorio”. Con questo Service, come detto, si conclude una annata che ha visto il Club fortemente impegnato con altre iniziative a supporto del territorio, direttamente come quella realizzata con il contributo della Rotary Foundation, per donare dispositivi informatici all’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa, e per sostenere la didattica rivolta ai ragazzi affetti da Dsa; così come altre iniziative in collaborazione con altri Club fiorentini che hanno finanziato il “Progetto donna” di Careggi. “Il Club – conclude il comunicato – conferma in tal modo i principi di solidarietà e impegno al di sopra di ogni interesse personale, che sono e resteranno i punti di riferimento del proprio operare”.