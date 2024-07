Rotary Club Bisenzio Le Signe, passaggio di consegne fra Elisabetta Benvenuti e Antonio Cambi

SIGNA – E’ stata Villa Castelletti a ospitare, martedì scorso, il tradizionale evento del passaggio del collare del Rotary Club Bisenzio Le Signe fra Elisabetta Benvenuti e Antonio Cambi, alla presenza del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, di Annamaria Di Giovanni, vice-sindaco di Lastra a Signa, e di Daniele Matteini, assessore allo sviluppo economico del Comune Campi Bisenzio. L’intervento della presidente uscente si è concluso con la consegna di nuovi service (che si aggiungono a tutti quelli finora portati a termine nell’annata) ai rappresentanti della Misericordia di Malmantile, alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, all’associazione Voa Voa Amici di Sofia, all’Associazione Italiana Narcolettici ed Ipersonni e con una targa a Villa Castelletti che ospita il Club fin dalla sua costituzione, ritirata dal socio Federico Allegri. In particolare alla Misericordia Malmantile, nella persona del presidente Cristiano Pieraccioli, è stato donato un saturimetro, il primo dispositivo necessario nei casi di interventi da parte degli operatori sanitari.

Proseguendo, all’associazione Voa Voa Amici di Sofia, rappresentata dal presidente Guido De Barros e dalla vice-presidente Caterina Ceccuti, è andata una donazione che andrà a contribuire alla sperimentazione nello screening neonatale per l’individuazione della leucodistrofia metacromatica (MLD). Grazie all’azione promossa da Voa Voa, infatti, tutti i nuovi nati in Toscana saranno gratuitamente sottoposti al test per la diagnosi precoce della malattia. Alla Filarmonica Giuseppe Verdi, che festeggia quest’anno 200 anni di attività, nella persona di Alessio Ganugi, è stato donato un nuovo gonfalone. Alla AIN (Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni), rappresentata dal vice-presidente di San Piero a Ponti, Patrizio Ceretelli, è andata infine una donazione a beneficio dei progetti per la cura di questa malattia rara.

“Creare speranza nel mondo” è stato il tema dell’annata che si è conclusa e i tanti service realizzati, come ha sottolineato Chiara Pagn, assistente del Governatore, (portando il saluto del Governatore uscente Fernando Damiani), hanno esplorato quasi completamente le 7 aree di intervento indicate dal Rotary International, in particolare il tema dell’ambiente, della salute, della prevenzione, della tutela dell’ambiente. Ha espresso apprezzamento per ciò che il Club ha potuto realizzare con il lavoro di squadra che, con passione e dedizione, si è impegnato per quello che è in fondo lo scopo principale del Rotary, migliorare la vita delle persone. In particolare è stato sottolineato l’importante contributo che la Fondazione Rotary International ha erogato per la realizzazione di due service dell’annata, quello della piantumazione realizzata a Villa Alberti a Signa e l’importante contributo per il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio per gli ingenti danni subiti in occasione dell’alluvione.

Lo scambio del Collare ha suggellato l’inizio della presidenza di Antonio Cambi, che inizierà il nuovo anno all’insegna del motto voluto dal nuovo presidente internazionale Stephanie Urchick, ovvero “La Magia del Rotary”. E subito dopo ha presentato la squadra dei collaboratori che lo affiancheranno nell’annata, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ricordando inoltre “l’importanza di proseguire nel solco di una tradizione, quella del Rotary, che nei suoi 120 anni di attività si è mosso nel solco dei valori fondanti, con lo spirito di servizio che ha animato Paul Harris ed i primi pionieri (servire al disopra di ogni interesse personale)”. da parte sua la presidente uscente Elisabetta Benvenuti ha donato ai soci e agli ospiti una borraccia con il logo del Club, segnale anche questo dell’importanza che viene attribuita alla tutela dell’ambiente