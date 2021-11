Rotonda fra il viale Allende e il viale Paolieri: venerdì 19 novembre il via alla fase 2 dei lavori

CAMPI BISENZIO – Venerdì 19 novembre alle 7 prenderà il via la fase 2 dei lavori alla rotonda tra viale Paolieri e viale Allende. Provenendo da Firenze sarà possibile proseguire in direzione Calenzano ma anche il centro di Campi e Capalle/Prato. Viale Paolieri rimarrà a senso unico in direzione di via Barberinese, viale Allende sarà […]

Quelli appena trascorsi non sono stati giorni facili per gli automobilisti, ma neanche per gli amministratori locali. Giorni di disagi e anche di offese personali proprio a causa dei lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura della rotonda. Lunedì scorso, in tarda serata, è stato aperto il cantiere per rifare l’asfalto in un punto nevralgico della viabilità cittadina e martedì – di fatto il primo giorno di lavori – molti automobilisti hanno dovuto fare i conti con il traffico, il cambio della viabilità e la pioggia. Sui social in molti si sono lamentati per i disagi e qualcuno si è spinto con offese personali alla giunta. “Il primo giorno, soprattutto la mattina in orario scolastico e nel tardo pomeriggio, ci sono state criticità che avevamo messo in preventivo. Il maltempo non ha aiutato e anche l’incidente in autostrada, sul raccordo tra l’A1 e l’A11, ha riversato ulteriore traffico sulla viabilità cittadina”, spiega l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Loiero sottolineando come l’intervento fosse stato ampiamente annunciato sui vari canali di comunicazione e che da giorni era presente la cartellonistica con la viabilità alternativa. “Tra cui l’apertura delle Ztl del centro e di Capalle per tutta la durata dei lavori. La pioggia di martedì ha bloccato il cantiere dal pomeriggio fino a sera. Ma il cantiere è operativo anche di notte, proprio per cercare di limitare i disagi ai cittadini”. Se non ci saranno altre giornate di pioggia abbondante, i lavori si concluderanno nella giornata di sabato, così come da cronoprogramma.