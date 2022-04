Rotonda viale Allende-via di Limite: dal 4 aprile via ai lavori di manutenzione. In orario notturno

CAMPI BISENZIO – Prosegue il programma di interventi ordinari e straordinari sulle strade del territorio campigiano. Dalla sera di lunedì 4 aprile, infatti, è in programma il rifacimento della rotonda che “incrocia” viale Allende e via di Limite, uno dei punti nevralgici del sistema viario. “Per minimizzare i disagi, – si legge in una nota – l’intervento di manutenzione sarà effettuato in orario notturno (dalle 21 alle 6) fino a sabato 9 aprile. Come misure accessorie, sono stati istituiti i seguenti divieti: divieto di transito nel viale Allende, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Giovanni Michelucci e l’incrocio con via Maestri del Lavoro; divieto di transito, escluso i veicoli dei residenti e delle attività produttive presenti, nella via Limite, nel tratto compreso tra via Giovanni Michelucci e il civico 27/G di via Limite; istituzione, per i soli veicoli dei residenti e delle attività produttive presenti, del doppio senso di circolazione nella via Limite, nel tratto compreso tra via Giovanni Michelucci e il civico 27/G di via Limite, con apposizione del segnale di stop a favore di via Giovanni Michelucci e del segnale di direzione obbligatoria a sinistra, nonché del senso unico alternato a vista nel sottopasso dell’autostrada A11, con diritto di precedenza per chi procede in direzione del viale Allende.

“I lavori di riasfaltatura della rotonda di viale Allende – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero – erano improrogabili e testimoniano l’impegno dell’amministrazione nel prendersi cura delle strade di grande scorrimento. Accanto alle grandi opere realizzate, come la Bretellina di Capalle, e a quelle in programma, c’è un lavoro quotidiano di manutenzione, portato avanti anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’impegno dei nostri uffici”. “Prosegue il grande lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade, – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – che va di pari passo con la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e lo sviluppo di una nuova mobilità pubblica e sostenibile, come dimostrano i grandi investimenti su tranvia e ciclovia. L’obiettivo è rendere Campi una città sempre più vivibile e sostenibile”.

(Immagine di archivio)