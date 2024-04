Rottura nel Pd, a Vaiano il sindaco uscente Bosi corre con una sua lista

VAIANO – Sarà domani, martedì 23 aprile, la prima uscita pubblica di Primo Bosi che, in rotta con il Pd, ha ufficializzato la sua volontà di correre, con una sua lista, per il terzo mandato. Bosi incontrerà i cittadini (ore 21) nella sala polivalente Lido Baldini. Mercoledì invece (ore 18,30) prevista l’inaugurazione del comitato elettorale in via Giulio Braga. A nulla è valso l’appello lanciato dal segretario provinciale del Pd pratese Marco Biagioni che ha lanciato un ultimo appello a Bosi, chiedendogli di ritornare sui suoi passi e “di rivedere la sua decisione”. Niente da fare: al Pd che gli ha negato la possibilità di correre per il terzo mandato, pur prevista dalla legge per i Comuni piccoli, Bosi ha risposto picche, e poche ore fa ha reso pubblica la sua decisione di andare avanti con la sua lista “Vaiano non si ferma”. “Una candidatura sofferta” l’ha definita Bosi, che nasce contro quel Pd con il quale era stato eletto per due legislature consecutive.