Rsa Acciaiolo: dopo due anni di pandemia la prima gita “fuori porta” al parco fluviale di Lastra a Signa

SCANDICCI – Una vera e propria boccata d’aria fresca per alcuni ospiti della Rsq Acciaiolo di Scandicci, gestita dalla Cooperativa Sociale elleuno s.c.s., che dopo tanto tempo (a causa della pandemia), hanno ripreso il pulmino per recarsi alla Locanda del parco fluviale a Lastra a Signa, per godersi un pranzo fuori dalla struttura, in compagnia di un operatore, un fisioterapista, un animatore e della coordinatrice. Dopo aver scelto il proprio menù, tra una pietanza e l’altra, ci si è immersi tra tante chiacchiere e tuffi nel passato, aprendo le porte ai ricordi e apprezzando nuovamente i momenti di condivisione, tanto mancati. Il pranzo ha soddisfatto appieno i palati dei partecipanti, per i quali era prevista a seguire una passeggiata nel parco fluviale in prossimità del ristorante, rimandata tuttavia per il troppo caldo. Se l’andata ha destato leggera preoccupazione negli ospiti, incerti di ciò che li poteva aspettare, il ritorno li ha avvolti in un’atmosfera di gioia e spensieratezza, che li ha fatti cantare per tutto il tragitto. Tante le emozioni in questa giornata, così come l’entusiasmo per aver riassaporato il piacere dello stare insieme all’aria aperta. Tanto che, al rientro in struttura, gli anziani erano impazienti di raccontare a tutti, compagni e operatori che non erano potuti venire, la splendida esperienza vissuta.