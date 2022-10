Rsa e Centri Diurni, preoccupazione per la tenuta dei servizi e dei livelli occupazionali

SESTO FIORENTINO – “Manifestiamo grande preoccupazione per la tenuta dei servizi e dei livelli occupazionali che si potrebbero determinare con l’assegnazione della nuova gara, bandita dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, per la concessione quinquennale della Rsa Villa Solaria e dei Centri Diurni Amaducci e Sereni Insieme. Servizi che, anche nel pieno della pandemia […]

SESTO FIORENTINO – “Manifestiamo grande preoccupazione per la tenuta dei servizi e dei livelli occupazionali che si potrebbero determinare con l’assegnazione della nuova gara, bandita dalla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, per la concessione quinquennale della Rsa Villa Solaria e dei Centri Diurni Amaducci e Sereni Insieme. Servizi che, anche nel pieno della pandemia e grazie all’impegno di chi ci lavora, hanno rappresentato una eccellenza per il territorio”. Lo affermano in una nota sindacale Francesco Belli Fp Cgil, Andrea Gerini Fp Cisl, Paola Sabatini Cup Sanità.

“Da mesi abbiamo tentato di discutere delle condizioni della gara e delle ricadute su servizi e personale attraverso la contrattazione di anticipo con la stazione appaltante, ma questo non è stato possibile con la motivazione della gara in corso. – prosegue la nota – Da una nostra analisi della documentazione, abbiamo rilevato che la nuova base di gara prevede parametri di personale fortemente ridotti rispetto a quanto attualmente erogato. L’attuale gestore ha deciso di non partecipare alla gara, scrivendo una lettera ai lavoratori in cui comunica di aver assunto questa decisione per non dover procedere a riduzioni del personale, e risulta che sia stata presentata una sola offerta da parte di un altro operatore economico. Due fatti che rafforzano le nostre preoccupazioni. Vorremmo ricordare che il personale della RSA e dei Centri Diurni (circa 80 addetti/e) è già stato esposto negli ultimi anni a forti difficoltà e ha risentito di tutte le criticità organizzative che questo settore ha mostrato già prima della pandemia: difficoltà nel reperire personale qualificato, carichi di lavoro, basse retribuzioni, esposizione a fatica e stress. Ci aspettiamo grande attenzione nella valutazione dell’unica offerta per la gara quinquennale e chiediamo con urgenza rassicurazioni circa la tenuta e la qualità dei servizi e dei livelli occupazionali delle lavoratrici e dei lavoratori ad oggi impiegati”.