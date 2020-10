RSA San Giuseppe. Sanquerin “Nella struttura sono state adottate tutte le procedure previste in questi casi”

SESTO FIORENTINO – “La situazione della Rsa San Giuseppe è stata ed è particolarmente complessa, come emerge con drammatica chiarezza dall’aggiornamento diffuso dalla ASL”. E’ quanto afferma in una nota l’assessore alle politiche sociali del Comune Camilla Sanquerin sulla situazione sanitaria all’interno della RSA San Giuseppe. “All’interno della struttura sono state adottate tutte le procedure previste per questi casi, in un contesto molto complesso data l’età avanzata degli ospiti. – dice Sanquerin – Fin dalle prime fasi di questa crisi siamo rimasti costantemente in contatto con la direzione della struttura e con la ASL, alle quali, per quanto di nostra competenza, abbiamo offerto la massima collaborazione. È un momento estremamente delicato e difficile per tante famiglie, alle quali esprimo la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale”.