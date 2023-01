Rsa Villa Solaria: conclusa la trattativa tra sindacati e il nuovo gestore

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione da parte dei lavoratori per la conclusione della trattativa tra nuovo gestore e sindacati che permetterà di continuare a lavorare senza perdere alcun posto. “Esprimiamo soddisfazione – dice l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Sesto Fiorentino e presidente della Sds Camilla Sanquerin – per la conclusione positiva della trattativa tra i sindacati e le cooperative Il Borro e Proges, concessionarie della gestione dei servizi della Rsa di Villa Solaria e dei centri diurni Amaducci e Sereni Insieme. Grazie all’impegno e alla serietà della parti, con la nuova gestione, al via dal 1 febbraio, saranno confermati tutti i posti di lavoro. Al contempo viene ridotta a 53,50 euro la quota sociale della Rsa, mantenendo un servizio di qualità e ribadendo il forte impegno pubblico in questo settore. È un risultato importante, sul quale come Sds e come Amministrazione comunale abbiamo lavorato fin dal primo momento, mettendo al centro il duplice obiettivo della tutela dell’occupazione e del mantenimento del livello dei servizi erogati”. Soddisfazione anche da parte dei sindacati. “Siamo soddisfatti – commenta rancesco Belli (Fp Cgil Firenze) – perché la trattativa si è conclusa positivamente, con la garanzia occupazionale per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici presenti e con il mantenimento delle condizioni contrattuali maturate. Un risultato che è il frutto dell’impegno di lavoratori e lavoratrici nel mobilitarsi, delle aziende subentrate che non sono scappate di fronte alle responsabilità e dell’azione dell’amministrazione che soprattutto nell’ultimo scorcio ha fatto da garante della trattativa”.