Rsa Villa Solaria. Lunedì 26 aprile sciopero dei lavoratori

SESTO FIORENTINO – Sciopero lunedì 26 aprile dei lavoratori della Rsa Villa Solaria. Lo sciopero sarà per l’intera giornata in protesta con la Cooperativa Elleuno, il gestore, che da mesi ha soppresso il pagamento dei primi tre giorni di malattia (che per il Contratto nazionale è a carico del datore di lavoro), col risultato che se i dipendenti si ammalano possono perdere parte della retribuzione.

L’agitazione, indetta da Fp Cgil e Cisl Fp, vedrà anche un presidio di lavoratori, lavoratrici e sindacati dalle 10 alle 12 in via Gramsci davanti alla sede della Società della Salute Fiorentina Nord ovest, titolare dell’accreditamento nonché proprietaria dell’immobile e della struttura Villa Solaria. “Si tratta di lavoratori e lavoratrici che durante la pandemia, nonostante condizioni contrattuali ed economiche critiche, – dicono Fp Cgil e Cisl Fp- hanno salvato vite e operato in situazioni complicate. Ora, dopo che sono stati chiamati ‘eroi’, non meritano questo trattamento inaccettabile, la mobilitazione sarà lunga e determinata. Anche la Società della Salute deve intervenire, penalizzando chi non rispetta i diritti e le norme”. Nel territorio della Città Metropolitana di Firenze la Cooperativa Elleuno gestisce perlopiù servizi socio sanitari come Rsa, Rsd e Centri Diurni in appalto e convenzione con il pubblico (Asp Montedomini, Ausl Toscana Centro, Società della Salute Nord Ovest) per un totale di 11 strutture.