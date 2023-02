Rsu ex Gkn: “Quello che abbiamo sempre sostenuto si è realizzato. Commissariare Qf subito, necessario l’intervento pubblico”

CAMPI BISENZIO – Non si è fatta attendere la replica della Rsu ex Gkn in merito alla decisione di messa in liquidazione da parte di Qf: “Credendo di sorprendere qualcuno e uscendo come spesso fa, in tarda serata, con l’unico intento e obiettivo di avere l’ultima parola, Qf annuncia la liquidazione e dà uno schiaffo […]

CAMPI BISENZIO – Non si è fatta attendere la replica della Rsu ex Gkn in merito alla decisione di messa in liquidazione da parte di Qf: “Credendo di sorprendere qualcuno e uscendo come spesso fa, in tarda serata, con l’unico intento e obiettivo di avere l’ultima parola, Qf annuncia la liquidazione e dà uno schiaffo a un intero territorio, alla Regione Toscana, a 300 famiglie, a migliaia di persone che si sono mobilitate in questi mesi. Più che gettare la spugna, Borgomeo ha probabilmente gettato la maschera. Tutto quanto abbiamo sostenuto si è realizzato. Temiamo che come sempre la risposta delle istituzioni sarà debole o addirittura nulla. E la nostra? Noi sappiamo di avere dalla nostra un serbatoio di orgoglio e dignità senza fine. Commissariare Qf subito. Intervento pubblico ora. Avanti. Non è ancora finita. Tutte e tutti in fabbrica giovedì sera alle 20.30”.