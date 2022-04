Rsu nel pubblico impiego, in Toscana la Cisl cresce

FIRENZE – Balzo in vanti della Cisl Funzione Pubblica nell’ente Regione Toscana nelle elezioni delle Rsu appena conclusi, con percentuali di rappresentatività mediamente superiori al 30%, rispetto al 20% delle elezioni precedenti e punte del 50% negli uffici di Firenze. Sono i primissimi risultati che emergono dagli scrutini per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, svoltesi da martedì scorso fino a ieri in tutti i luoghi di lavoro pubblici. “La Funzione Pubblica – dice Mauro Giuliattini, responsabile della Fp-Cisl Toscana – esprime grande soddisfazione per questo risultato. I lavoratori hanno premiato la tenacia dei rappresentanti della Cisl nei confronti della Regione Toscana. Gli scrutini sono ancora in corso, ma fanno già intravedere un avanzamento generalizzato della Cisl in tutta la regione e in tutti i comparti rappresentati dalla Funzione Pubblica”.