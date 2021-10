Ruba batterie esauste, denunciato dai Carabinieri

CALENZANO – Si era introdotto nella notte in una azienda di via degli Artigiani per rubare alcune batterie esauste, ma l’uomo, un siciliano di 48 anni P.S. Noto alle Forze dell’ordine è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai Carabinieri che lo hanno rintracciato. L’episodio è avvenuto nel corso della notte, quando […]

L’episodio è avvenuto nel corso della notte, quando i Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino, su segnalazione arrivata alla centrale operativa sono intervenuti in via degli Artigiani a Calenzano presso una ditta, poiché era scattato l’allarme intrusione. Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri hanno accertato che un uomo, con il volto coperto, ha scavalcato il cancello e si era introdotto all’interno della ditta. L’uomo dopo aver asportato 2 batterie esauste per autovettura che si trovavano sul piazzale si era allontanato. Le immediate ricerche effettuate dai Carabinieri hanno consentito di rintracciare l’autore del reato mentre percorreva a piedi via San Quirico, senza le batterie perché lasciate per andarle a riprendere in un secondo momento. La refurtiva, abbandonata nelle vicinanze, è stata recuperata e restituita al proprietario.