Ruba il giubbotto antiproiettile a una guardia giurata: arrestato dai Carabinieri

PERETOLA – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne italiano, già noto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato. Il giorno precedente, infatti, una guardia giurata, in servizio presso un autonoleggio in zona aeroporto, ha segnalato il furto di un giubbotto antiproiettile, custodito all’interno di un ufficio. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rintracciato nelle vicinanze un uomo e, dopo averlo sottoposto a perquisizione, hanno rinvenuto il giubbotto e numerosi attrezzi atti allo scasso, subito sequestrati. L’uomo, già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Firenze, è stato dichiarato in arresto e condotto presso le locali camere di sicurezza in attesa della direttissima, prevista per la mattinata odierna. La colpevolezza dell’uomo dovrà essere acclarata nel corso del processo e per lo stesso vige la presunzione di innocenza.