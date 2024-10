Ruba un monopattino, tenta di rubare in un’abitazione e aggredisce i Carabinieri: arrestato

CAMPI BISENZIO – Durante la notte del 9 ottobre, i Carabinieri sono intervenuti in una strada del centro abitato di Campi Bisenzio dove un uomo, di origini marocchine, 31 anni, in Italia senza fissa dimora, aveva tentato di accedere nel giardino di una villetta, aggredendo il proprietario quando costui è intervenuto per allontanarlo. Controllato dalla […]

CAMPI BISENZIO – Durante la notte del 9 ottobre, i Carabinieri sono intervenuti in una strada del centro abitato di Campi Bisenzio dove un uomo, di origini marocchine, 31 anni, in Italia senza fissa dimora, aveva tentato di accedere nel giardino di una villetta, aggredendo il proprietario quando costui è intervenuto per allontanarlo. Controllato dalla pattuglia dei Carabinieri giunta sul posto, l’uomo è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico rubato poco prima nelle vicinanze. Infine, durante l’identificazione, è andato in escandescenza, opponendo resistenza ai militari dell’Arma, aggrediti con calci e pugni. Ricondotto alla calma non senza difficoltà, è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze e, una volta ultimate le formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale per l’udienza di convalida.