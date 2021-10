Ruba un motorino, va a sbattere contro le auto in sosta e ha anche un coltello: denunciato dai Carabinieri

CAMPI BISENZIO – Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio sono intervenuti in via Tosca Fiesoli e hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere J.B., marocchino, classe ’90, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. […]

CAMPI BISENZIO – Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Campi Bisenzio sono intervenuti in via Tosca Fiesoli e hanno deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere J.B., marocchino, classe ’90, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Lo stesso, poco dopo le 5 di questa mattina, con un motociclo che poi è risultato essere stato rubato ieri sempre a Campi Bisenzio, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo urtando i veicoli in sosta. L’uomo, prontamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato presso l’ospedale di Careggi, dove si trova tuttora per gli accertamenti, non in pericolo di vita. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella sua disponibilità un coltello da cucina con lama lunga 20 centimetri, posto sotto sequestro. Il motociclo è stato restituito al proprietario mentre per l’uomo è scattata la denuncia.