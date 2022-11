Ruba una bicicletta e tenta di venderla su Internet: il proprietario la riconosce e all’appuntamento fissato si presenta la Polizia

FIRENZE – Lunedì scorso la Polizia di Stato ha ritrovato e riconsegnato, con grande sollievo della legittima proprietaria, una bicicletta del valore di 130 euro rubata a Firenze. I poliziotti del Commissariato di Rifredi-Peretola, non appena sono stati messi al corrente dalla vittima, una 20enne di origini italiane, del furto del proprio veicolo che era avvenuto venerdì 28 ottobre, in via Bolognese, si sono subito messi a lavoro. La ragazza, non trovando più la propria bici, ha messo al corrente, oltre cha la Polizia di Stato, anche il padre che, cercando di rimediare, si è subito attivato per trovare un altro veicolo alla figlia. Con grande sorpresa, mentre l’uomo stava navigando nei vari siti Internet, ha notato una bicicletta che gli è sembrata essere proprio quella sparita alla figlia, in vendita al prezzo di 30 euro. L’uomo dopo aver messa al corrente la figlia, che ha riconosciuto con certezza il proprio il mezzo, si è finto un acquirente e rispondendo all’annuncio del veicolo ha fissato un appuntamento con il venditore in piazza Indipendenza. Appuntamento al quale però non è andato da solo, infatti gli agenti del Commissariato di Rifredi si sono presentati all’incontro e non appena hanno visto arrivare un uomo alla guida di una bicicletta, sono subito intervenuti identificandolo e riconoscendo il mezzo di trasporto. L’uomo, un 49enne di origini campane, già noto alle Forze di Polizia, non ha saputo dare esaurienti spiegazioni circa la provenienza del veicolo, pertanto è stato denunciato dagli agenti per il reato di per ricettazione.