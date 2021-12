Ruba un’auto ma viene rintracciato dai Carabinieri

FIRENZE – Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in via Lombardia, più precisamente nell’area di parcheggio del centro commerciale, dove hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto aggravato A. C.A., marocchino, classe ’95, irregolare, con precedenti. I militari dell’Arma, grazie alla localizzazione da […]

FIRENZE – Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti in via Lombardia, più precisamente nell’area di parcheggio del centro commerciale, dove hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto aggravato A. C.A., marocchino, classe ’95, irregolare, con precedenti. I militari dell’Arma, grazie alla localizzazione da parte dell’Istituto di vigilanza con il sistema “targa telematics”, sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo intento a rovistare all’interno del veicolo, “frutto” di un furto avvenuto la notte precedente. L’autovettura è stata restituita al proprietario. L’uomo, invece, è stato trattenuto presso la camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.